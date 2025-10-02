The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

México y Cuba mantienen el invicto en el Panamericano de béisbol sub-23 en Panamá

Este contenido fue publicado en
2 minutos

La Chorrera (Panamá), 1 oct (EFE).- Las novenas de México y Cuba mantuvieron este miércoles su invicto en el Panamericano Sub-23 de béisbol, que se desarrolla en territorio panameño, al vencer a Panamá y Puerto Rico, respectivamente, y aseguraron su clasificación a las semifinales del torneo regional.

En el grupo B, Cuba derrotó 5-0 a Puerto Rico con una sólida apertura de Román Martínez, quien se acreditó el triunfo, mientras que Omar Meléndez cargó con la derrota.

Yulieski Tejada destacó al bate con registro de 4-2, una anotada y una remolcada, y Raidel Sánchez aportó un cuadrangular en cuatro turnos, con dos anotadas y dos impulsadas. Por los boricuas sobresalió Gerardo Prado, de 2-1.

Los cubanos suman tres victorias sin derrotas y lideran la llave, en tanto que Puerto Rico (2-1) marcha segundo.

En la última jornada de la fase de grupos, Cuba enfrentará a Bahamas y Puerto Rico se medirá con Aruba.

México, por su parte, aprovechó un explosivo rally de seis carreras en la tercera entrada para imponerse 9-5 a Panamá.

El triunfo fue para Fernando Morán, primero de los ocho lanzadores utilizados por el conjunto azteca, mientras que el revés correspondió al abridor panameño Antonio Velasco.

A la ofensiva brillaron Manuel Urías (3-2, dos empujadas y una anotada) y Elvin Carrillo (3-2, un doble y dos anotadas). Por los canaleros destacó Eduardo Tait, de 4-1 con un cuadrangular, una anotada y dos impulsadas.

Con marca de 3-0, México aseguró el primer lugar de su grupo y el boleto a semifinales, y cerrará la primera fase contra Honduras. Panamá (2-1) definirá su clasificación ante Guatemala, que presenta el mismo récord.

En otros resultados de la jornada, Costa Rica blanqueó 5-0 a Honduras en acción del grupo A, mientras que Islas Vírgenes de Estados Unidos superó 8-3 a Aruba en el grupo B. EFE

rao/car

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR