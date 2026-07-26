México y Cuba se adueñan del oro en el remo doble scull

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Santo Domingo, 26 jul (EFE).- México y Cuba se repartieron este domingo las medallas de oro en el remo doble scull, en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebran en Santo Domingo hasta el próximo 8 de agosto.

La dupla mexicana de Melissa Márquez y Aylin Ibarra realizó el recorrido en 07:19.85 minutos para doblegar el intento de las cubanas Rayma Ortiz y Loraidis Echavarría, que cronometraron 07:24.46 para la medalla de plata

El dúo de Guatemala, formado por Lesli González y Nicolle González, cruzó en tercer lugar con tiempo de 07:54.00.

Mientras que en el doble scull masculino, los cubanos Eduar Suárez y Reidy Cardona conquistaron la presea dorada apoyados en un recorrido de 6:32.80.

La medalla de plata correspondió a los mexicanos Alexis López y Andre Sumsch, quienes escoltaron a los ganadores con tiempo de 6:37.38.

Venezuela, con sus remeros José Guipe y César Amaris, se llevó el bronce con tiempo de 6:39.62.

Los anfitriones dominicanos Ignacio Vásquez y Jancarlos Tineo finalizaron en la cuarta posición, con 6:50.36.

Las competiciones de remo se celebran en la presa de Rincón, en la provincia de Monseñor Nouel, a unos 95 kilómetros al norte de Santo Domingo. EFE

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