México y EE.UU. avanzan en las conversaciones como parte de la revisión del tratado T-MEC

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Ciudad de México, 28 may (EFE).- El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, señaló este jueves que México y Estados Unidos avanzan en las conversaciones como parte de la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

«Avanzando en las conversaciones con la delegación estadounidense (Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés), en torno a la revisión del T-MEC», apuntó Ebrard en un mensaje en redes sociales.

Este jueves se cumplió la segunda jornada de la primera ronda bilateral formal con Estados Unidos rumbo a la revisión conjunta del acuerdo.

Ebrard había adelantado que las conversaciones, que se desarrollan esta semana en Ciudad de México, estarán centradas en seis ejes: sector automotriz, acero y aluminio, dispositivos médicos, avances laborales, minerales críticos y seguridad económica.

La delegación estadounidense en México está encabezada por Jeffrey Goettman, representante de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés), en ausencia del embajador Jamieson Greer.

El miércoles, Ebrard rechazó que la ausencia de Greer reduzca el peso político de la reunión y sostuvo que Washington envió a una delegación de “muy buen nivel”, integrada por los interlocutores habituales de México en las conversaciones comerciales.

Y precisó que en estas conversaciones México planteará como preocupación principal los aranceles al acero y al aluminio, en particular el gravamen del 50 %, que consideró “insostenible” y sin justificación.

El funcionario insistió que México buscará colocar en la mesa la competencia de Norteamérica frente a otras regiones del mundo, con datos y propuestas específicas frente al proteccionismo estadounidense.

También adelantó que de la agricultura será abordada en la siguiente reunión, prevista para el 16 y 17 de junio en Washington, donde, dijo, México defenderá la complementariedad comercial con Estados Unidos.

Ebrard informó además que habrá una tercera ronda en Ciudad de México en la semana del 20 de julio, considerada clave para definir los siguientes pasos de la revisión. EFE

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