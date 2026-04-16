México y EE.UU. celebrarán nueva ronda de diálogo sobre revisión de T-MEC el 20 de abril

2 minutos

Ciudad de México, 16 abr (EFE).- México recibirá el próximo 20 de abril al representante comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, y a su equipo, para la segunda ronda de conversaciones bilaterales rumbo a la revisión conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), informó este jueves el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard.

La visita, que se celebrará en Ciudad de México, dará continuidad a la primera ronda de negociaciones realizada en Washington durante marzo y contemplará reuniones políticas y técnicas sobre sectores estratégicos, reglas de origen, cadenas de suministro y coordinación comercial regional.

Ebrard recordó que la primera ronda de conversaciones con miras a la revisión del T-MEC se llevó a cabo en Washington en marzo, por lo que “ahora corresponde que se haga esta ronda de conversaciones que sería la segunda en México.”

“Va a haber sesiones para revisar sector por sector cosas que nos importan y nos interesan hacer de aluminio, en luz automotriz, todo el sector agropecuario, las preocupaciones que tenemos y las propuestas que tenemos”, dijo

En paralelo, la Secretaría de Economía informó en un comunicado de que Ebrard y Greer acordaron intensificar las conversaciones bilaterales como parte de los avances en las negociaciones previas a la revisión del acuerdo comercial.

Como parte de la agenda, está prevista una reunión entre la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y Greer en Palacio Nacional, donde revisarán los temas económicos bilaterales más relevantes.

En particular, analizarán acciones conjuntas para reducir la dependencia de América del Norte de otras regiones, así como medidas para impulsar la generación de empleo y fortalecer la protección de la industria en ambos países.

Al respecto, Ebrard subrayó que uno de los objetivos centrales será avanzar en la sustitución de importaciones externas mediante una mayor integración productiva regional.

En tanto, la Secretaría de Economía apuntó que las sesiones técnicas de trabajo incluirán sectores estratégicos como el automotriz, acero y aluminio, farmacéutico, electrónica y dispositivos médicos, entre otros.

Además, representantes de la industria mexicana participarán en los encuentros para exponer directamente sus preocupaciones y propuestas. EFE

csr/afs/psh

(foto)(video)