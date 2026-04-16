México y EE.UU. celebrarán nueva ronda de diálogo sobre revisión de T-MEC el próximo lunes

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Ciudad de México, 16 abr (EFE).- México recibirá el próximo lunes al representante comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, y a su equipo, para la segunda ronda de conversaciones bilaterales rumbo a la revisión conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), informó este jueves el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

La visita, que se realizará en Ciudad de México, dará continuidad a la primera ronda de negociaciones realizada en Washington durante marzo y contemplará reuniones políticas y técnicas sobre sectores estratégicos, reglas de origen, cadenas de suministro y coordinación comercial regional. EFE

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