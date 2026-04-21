México y EE.UU. coinciden en preservar el T-MEC, dice Sheinbaum tras reunión con Greer

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Ciudad de México, 21 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que su Gobierno y Estados Unidos coinciden en la importancia de mantener el Tratado común con Canadá, el T-MEC, en medio de las conversaciones bilaterales sobre aranceles y reglas de origen para la revisión formal del acuerdo en mayo.

Sheinbaum, en su conferencia matutina desde Palacio Nacional, dijo que recibió el lunes al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, con quien abordó, tanto los aranceles vigentes como la visión de largo plazo del tratado.

“Es muy importante que digamos que coincidimos en la importancia de mantener el tratado”, sostuvo Sheinbaum.

Añadió que Washington tiene observaciones para fortalecer las reglas de origen, mientras que México busca que disminuyan los aranceles al acero, los vehículos y el aluminio.

La mandataria mexicana agregó que los equipos de ambos países seguirán trabajando durante varios días y adelantó que la siguiente ronda de conversaciones será en Washington.

También informó de que el equipo mexicano de negociación se reforzará con tres nuevos integrantes, aunque no precisó más detalles.

La reunión del lunes en Palacio Nacional formó parte de la preparación de la revisión conjunta del T-MEC prevista para el 1 de julio y las primeras rondas de negociaciones formales que comenzarán el 25 de mayo.

Este lunes, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, acompañado por el embajador Greer, se reunieron con representantes de la industria del acero y automotriz, y después con empresarios en el Club de Banqueros.

En paralelo, dirigentes empresariales mexicanos expusieron a Greer que la prioridad del sector privado es que continúe el libre comercio en Norteamérica y que haya “cero aranceles” para los productos que cumplan las reglas de origen. EFE

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