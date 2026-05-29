México y EE.UU. concluyen ronda «constructiva y franca» de revisión del T-MEC

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Ciudad de México, 29 may (EFE).- El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, informó que este viernes concluyó la nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos en un ambiente «constructivo y de diálogo franco» para abordar la revisión del tratado comercial de ambos países y Canadá (T-MEC).

«Concluimos la ronda de conversaciones con la delegación estadounidense de USTR (Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos) encabezada por Jeffrey Goettman. El 16 de junio iremos a Washington y el 20 de julio de nuevo en Ciudad de México», publicó el funcionario en un breve mensaje en sus redes sociales.

Ambos países iniciaron esta semana las negociaciones formales rumbo a la revisión conjunta del T-MEC, si bien las autoridades de México y EE.UU. ya habían tenido varios encuentros presenciales para acercar posturas en el ámbito comercial.

En un comunicado, la Secretaría de Economía calificó el ambiente de las reuniones mantenidas como «constructivo y de diálogo franco» en los que se avanzó de «manera ordenada en una agenda orientada a fortalecer la competitividad de la región».

Según la dependencia del Gobierno mexicano, se abordaron temas «prioritarios» como reglas de origen del sector automotriz, acero y aluminio, y la seguridad económica de la región.

También se confirmó una próxima reunión el 16 y 17 de junio en Washington y otra posterior el 20 de julio en la capital mexicana para «el cierre de los puntos pendientes» de cara a la revisión conjunta del acuerdo.

A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, el secretario de Economía afirmó que también trataron «cómo competimos con los países de Asia y otros países del mundo», así como la forma de «integrarnos más y mejor».

«Hubo muchos detalles, mucho trabajo atrás de esto y una muy cordial conversación», subrayó Ebrard, quien afirmó que ambos países se encuentran «en el camino» para lograr la revisión del T-MEC.

La delegación estadounidense en México estuvo encabezada por Jeffrey Goettman, representante de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), en ausencia del embajador Jamieson Greer.

La revisión del T-MEC, acuerdo clave para la integración económica de América del Norte, ocurre en un contexto internacional marcado por la incertidumbre por la guerra comercial desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su regreso a la Casa Blanca.

El T-MEC, que engloba el 30 % de la economía mundial, fue negociado durante el primer mandato del mandatario estadounidense y entró en vigor en 2020 en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al que el republicano consideraba perjudicial para Estados Unidos. EFE

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