México y EE.UU. pactan plan sobre minerales críticos y pisos de precios

Ciudad de México, 4 feb (EFE).- México y Estados Unidos acordaron este miércoles trabajar en un Plan de Acción conjunto sobre minerales críticos con el objetivo de asegurar el acceso a insumos esenciales para sectores clave de la industria en dos meses, en un marco de cooperación “con respeto” a la Constitución mexicana y la soberanía de ambos países, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“Queremos asegurar el suministro de minerales importantes a nuestra industria. Como estamos muy integrados con Estados Unidos, tenemos que apoyarnos mutuamente”, señaló Ebrard, al explicar en un comunicado que el plan busca fortalecer la resiliencia compartida de las cadenas de suministro.

El Gobierno mexicano detalló que el plan se desarrolló en el marco de las conversaciones con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, vinculadas a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“México y EE. UU. trabajarán para alcanzar un nuevo paradigma para el comercio preferencial de minerales críticos, respaldado por precios mínimos y otras medidas. El objetivo es asegurar la resiliencia mutua de las cadenas de suministro”, señaló la Secretaría de Economía en su comunicado.

Por su parte, Greer anunció la puesta en marcha de este “primer plan de su tipo”, con el que ambos países buscarán coordinar políticas y mecanismos comerciales para reducir vulnerabilidades en las cadenas de suministro de minerales críticos, incluyendo la identificación de minerales específicos de interés.

El Plan de Acción, difundido también en un documento técnico, establece que durante los próximos 60 días los participantes discutirán la viabilidad de herramientas como pisos de precios ajustados en frontera para importaciones de minerales críticos, inicialmente enfocados en un conjunto selecto de minerales aún por determinar.

Asimismo, contempla consultas sobre cómo estos pisos de precios podrían integrarse en un acuerdo plurilateral vinculante sobre comercio de minerales críticos, además de otras disposiciones para asegurar la resiliencia de las cadenas de suministro.

En este sentido, se plantea la cooperación técnica y regulatoria, estándares para minería y procesamiento, promoción y revisión de inversiones, coordinación de mapeo geológico, respuestas rápidas ante disrupciones, investigación y desarrollo tecnológico, y almacenamiento coordinado.

El plan también prevé identificar proyectos de minería, procesamiento y manufactura de interés mutuo en Estados Unidos, México o terceros países que cumplan estándares internacionales de conducta empresarial responsable, y priorizar financiamiento y apoyos de política pública para dichas iniciativas.

La elaboración del plan quedará a cargo de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y la Secretaría de Economía de México.

“Todo el trabajo de cooperación se realizará en el marco de nuestra soberanía y con respeto a nuestra Constitución”, enfatizó Ebrard. EFE

