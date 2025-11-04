México y EE.UU. revisan avances contra el gusano barrenador y reapertura de la exportación

4 minutos

Ciudad de México, 3 nov (EFE).- México y Estados Unidos revisaron los avances de la campaña conjunta contra el gusano barrenador del ganado y definieron algunas acciones que permitan la reapertura de la frontera a la exportación, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de México

En un comunicado, la dependencia indicó que su titular Julio Berdegué y la secretaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en inglés), Brooke Rollins, «verificaron los avances de la campaña conjunta contra el gusano barrenador del ganado (GBG)».

Rollins resaltó «los grandes avances alcanzados y la cooperación entre ambos países», a nivel político como de las agencias sanitarias del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) y del Senasica.

La reunión ocurrió este lunes en las instalaciones del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) en la Ciudad de México.

Ambos secretarios también acordaron «prioridades y acciones a corto plazo que permitirán tomar decisiones sobre la reanudación de la exportación de ganado».

Entre los principales temas destaca el fortalecimiento de la coordinación en torno al GBG y a otros asuntos de sanidad animal, así como la identificación de áreas de colaboración en el marco de la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), apuntó la nota.

Si bien el comunicado habló de avances y acciones, el comunicado no refirió un posible acuerdo entre ambos países para abrir la frontera para la exportación de ganado, cerrada desde el 9 de julio pasado.

Integración sólida

Berdegué subrayó la importancia de «mantener la confianza, certidumbre y respeto a las reglas» como principios que impulsan el desarrollo de una integración agroalimentaria sólida entre los tres países de América del Norte.

«México busca más comercio, más integración y más cooperación, en beneficio de los productores y los consumidores», dijo el titular de la Sader. Ambos secretarios también dialogaron sobre las oportunidades del comercio agroalimentario entre México y EE.UU.

Este lunes en su conferencia de todos los días, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum informó que se reuniría con Rollins para abordar el cierre parcial de la frontera estadounidense al ganado procedente de México por la plaga del gusano barrenador.

«(Para) conocer de manera directa, de su parte, qué es lo que están planteando y también de nuestra parte decirle todo lo que hemos hecho y que consideramos que es importante que se abra la frontera para ellos y para nosotros», apuntó Sheinbaum.

La visita de Rollins se produce en medio de tensiones comerciales derivadas de la falta de acuerdo entre México y Estados Unidos para reabrir la frontera a las importaciones de ganado, congelado parcialmente desde hace casi un año por un brote de la mosca del gusano barrenador.

Las importaciones de ganado desde México juegan un papel importante en EE.UU., promediando más de un millón de cabezas anuales durante décadas, lo que representa aproximadamente el 60 % de las importaciones de ganado vivo y alrededor del 3 % de la cabaña nacional.

Esto convierte a México en uno de los principales proveedores de ganado de bovino vivo hacia Estados Unidos.

Hasta ahora, el sector mexicano ha calculado pérdidas por 1.300 millones de dólares, según datos del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), que ha informado de la interrupción del envío a Estados Unidos de al menos 650.000 cabezas de ganado por el cierre generado ante la proliferación en el sureste mexicano del gusano barrenador.

El diálogo entre ambos gobiernos se enmarca, además, en las conversaciones más amplias de cooperación económica y agrícola impulsadas dentro del T-MEC (Tratado México-Estados Unidos-Canadá), con el objetivo de fortalecer las cadenas productivas y garantizar el libre comercio agroalimentario en la región. EFE

jmrg/cda

(foto)