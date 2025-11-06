México y EE.UU. se reunirán la próxima semana para tratar su disputa por rutas aéreas

Ciudad de México, 6 nov (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este jueves que autoridades mexicanas mantendrán la próxima semana una reunión de alto nivel con Estados Unidos para buscar una solución a las restricciones que afectan las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), a las afueras de la capital mexicana.

La mandataria confirmó que el encuentro busca solucionar la cancelación y restricción de vuelos, particularmente en carga, hacia la terminal ubicada en el Estado de México, proyecto insignia del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

“Va a haber reunión la próxima semana con Estados Unidos y esperemos que ahí se llegue a un acuerdo”, dijo la mandataria en conferencia de prensa, sin precisar ni el día ni el lugar del encuentro.

La reunión ocurrirá después de que la semana pasada el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) tomara la decisión de cancelar 13 rutas que operaban o iban a operar desde el AIFA hacia destinos estadounidenses, además de imponer restricciones operativas a vuelos de carga.

El DOT acusó a México de violar los términos del acuerdo bilateral de transporte aéreo, situación que el gobierno mexicano negó.

“Va a haber una reunión la próxima semana y esperemos que ahí se entienda cuál es la problemática de fondo y se puedan llegar a acuerdos”.

México busca evitar un impacto mayor en el sector aéreo y sostener la operatividad del AIFA, que aún lucha por consolidar su tráfico internacional y comercial poco tiempo después de su apertura.

Espera pocas afectaciones por cierre en EE.UU.

A la disputa por la carga se suma el reciente anuncio de Estados Unidos sobre una reducción del 10 % del tráfico aéreo civil a partir de este viernes, medida que deriva del cierre parcial de operaciones del Gobierno federal estadounidense.

“Sí, la decisión es debido a este cierre temporal que tiene el gobierno federal (de Estados Unidos), que no sabemos cuánto va a durar”, señaló.

La mandataria informó de que pidió al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, un análisis sobre el impacto de la medida en la aviación mexicana.

“Le pedí hoy en la mañana al secretario de infraestructura, comunicaciones y transportes que nos pudiera hacer una revisión. Todavía no me manda la tarjeta, pero con gusto lo informamos”, apuntó. EFE

