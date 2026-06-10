México y EE.UU. suspenden intercambio de animales vivos por gusano barrenador del ganado

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Ciudad de México, 9 jun (EFE).- Ante la confirmación de casos de gusano barrenador del ganado (GBG) en diversos condados en el sur de Estados Unidos, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) de México y el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, en inglés), anunciaron la suspensión temporal de la importación a México de animales vivos procedentes de ese país.

USDA confirmó el lunes tres nuevos casos del gusano barrenador del ganado, una plaga causada por una mosca parasitaria que infesta a los animales de sangre caliente.

Con estas detecciones, el total de casos reportados asciende a cinco, lo que aumenta la preocupación en el sector ganadero ante el avance de esta especie, erradicada del país en la década de 1960.

Dos de los nuevos casos fueron reportados en Texas, uno en un terreno en el condado de La Salle, al sur del estado, y otro en una cabra en el condado de Gillespie, en la región central.

El tercer nuevo caso reportado el lunes, que la USDA inicialmente ubicó en Texas, fue detectado en un perro en Nuevo México, lo que expande la plaga a dos estados de EE.UU.

En un comunicado, Agricultura de México explicó que con esta acción «se fortalece la protección sanitaria del hato ganadero del noroeste de México, donde actualmente no se registra la presencia de la plaga, específicamente en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Sinaloa”

La dependencia mexicana explicó que la suspensión derivó de la confirmación de la USDA sobre un caso en el condado de Zavala, en Texas, el pasado 4 de junio de 2026.

También menciono que «ambas autoridades sanitarias mantienen un intercambio permanente de información, así como reuniones de trabajo”.

Con esta medida se prohíbe la importación de bovinos destinados a reproducción y sacrificio, de rumiantes silvestres; equinos para reproducción, trabajo, deporte, exhibición, tránsito y sacrificio; cerdos para reproducción; ovinos y caprinos para reproducción y sacrificio, así como aves canoras, de ornato y rapaces para comercialización, además de hurones destinados a compañía y comercialización.

En lo que se refiere a perros de compañía, el APHIS y el Senasica acordaron reforzar inspecciones sanitarias en puntos de ingreso a México y evaluar medidas complementarias para acreditar la condición sanitaria de mascotas, incluidas aves canoras de compañía.

La secretaria estadounidense de Agricultura, Brooke Leslie, recordó que EE.UU., junto con México y otros países de la región, ha estado implementando una serie de medidas para contener la plaga, usando la técnica del insecto estéril, que consiste en criar grandes cantidades de moscas en un laboratorio, esterilizar a los machos mediante radiación y liberarlos en las zonas afectadas.

Estos machos estériles se aparean con hembras silvestres, que solo se reproducen una vez en su vida, lo que impide que nazcan nuevas larvas viables.

En este escenario se inscriben los esfuerzos binacionales por la entrada en operación de la Planta Productora de Moscas Estériles en Metapa, Chiapas, mientras que el país enfrenta el cierre para sus exportaciones de ganado a Estados Unidos desde noviembre de 2024. EFE

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