México y EEUU establecen grupo de alto nivel para combatir narcotráfico e inmigración
Ciudad de México, 3 sep (EFE).- México y Estados Unidos anunciaron este miércoles el establecimiento de un «grupo de alto nivel» para dar seguimiento a su coordinación bilateral en materia de seguridad, centrada en combatir el narcotráfico y la inmigración ilegal.
El anuncio lo realizó el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, antes de la rueda de prensa conjunto con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, quien se encuentra de visita en México. EFE
