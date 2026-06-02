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México y España buscan duplicar comercio y elevar inversión un 50 % hacia 2030

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Ciudad de México, 2 jun (EFE).- México y España se comprometieron este martes a trabajar para duplicar el comercio bilateral hacia 2030 y elevar la inversión en al menos un 50 por ciento, en una nueva etapa de relación económica apoyada en el acuerdo modernizado entre México y la Unión Europea.

El vicepresidente primero del Gobierno español, Carlos Cuerpo, marcó esta meta durante un encuentro empresarial en Ciudad de México con el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, en el que ambos defendieron una relación “ambiciosa” y «de largo plazo entre dos socios estratégicos».

“Queremos seguir aumentando esa inversión bilateral y también el comercio entre nuestros países. Incluso plantearse un objetivo aún más ambicioso e intentar doblar el comercio de aquí al 2030”, afirmó Cuerpo en declaraciones a medios tras el encuentro. EFE

jsm/afs-lss

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