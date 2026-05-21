México y la UE coinciden en defender la autodeterminación de Cuba

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Ciudad de México, 21 may (EFE).- El canciller mexicano, Roberto Velasco, y la alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas, coincidieron este jueves en defender la autodeterminación del pueblo de Cuba y la importancia de la ayuda humanitaria, un día después de que EE.UU acusara formalmente de asesinato al expresidente cubano Raúl Castro.

Así lo expresaron ambos políticos en una rueda de prensa tras un encuentro en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) en el marco de la cumbre UE-México que se celebrará este viernes en la capital mexicana.

Del lado mexicano, el canciller reiteró que la posición del país ante la crisis de Cuba es la «solución pacífica de las controversias» y la «autodeterminación de los pueblos».

«Nuestra posición siempre estará fundada en los principios que están establecidos en nuestra Constitución, que contemplan, por supuesto, la autodeterminación de los pueblos y, naturalmente, la solución pacífica de controversias, entre otros principios», declaró el funcionario a preguntas de los periodistas.

Sin referirse a la imputación con cargos de asesinato contra Raúl Castro, anunciada en la víspera por el Departamento de Justicia estadounidense, Velasco destacó que en la reunión mantenida con Kallas coincidieron en «la importancia de mantener una cooperación humanitaria que permita al pueblo de Cuba tener acceso a servicios básicos».

«Que (la ayuda humanitaria) permita, por supuesto, que tengan una vida digna como merecen todas las personas», añadió.

Por su parte, la encargada de la política exterior del bloque europeo afirmó que después de «décadas de represión política», la población de la isla caribeña «se merece oportunidades y libertad, no más control ni aislamiento».

«Para nosotros es importante que la población cubana tenga el derecho a decidir y es claro que la represión política debe terminar(…) para que la gente cubana tenga las oportunidades que merecen», sentenció la alta representante de la Unión Europea.

La imputación a Castro, de 94 años y que dejó de presidir Cuba en 2018, es un nuevo paso en la campaña de presión sobre la isla, que se ha intensificado desde la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro con nuevas amenazas y con el bloqueo a la llegada del crudo al país, lo que ha agravado la crisis energética y humanitaria.

Washington presiona a La Habana para que emprenda reformas económicas en la isla, al tiempo que ha impuesto un bloqueo que impide la llegada de crudo al país y ha amenazado en varias ocasiones con tomar el control de la isla.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este miércoles que la acusación contra su predecesor es «una acción política, sin ningún basamento jurídico, que sólo busca engrosar» el argumentario «para justificar el desatino de una agresión militar». EFE

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