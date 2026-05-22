México y la UE firman su nuevo acuerdo global modernizado

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Ciudad de México, 22 may (EFE).- México y la Unión Europea (UE) firmaron este viernes el Acuerdo Global Modernizado y un Acuerdo Comercial Interino, además de una carta de intención para establecer un diálogo político y estratégico sobre consultas y coordinación en asuntos globales, en el marco de la VIII Cumbre México-Unión Europea celebrada en Ciudad de México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, encabezaron la firma del Acuerdo Global Modernizado, acompañadas por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en calidad de testigo.

El acuerdo busca actualizar y ampliar la relación política, económica y de cooperación entre ambas partes, tras más de veinticinco años de vigencia del acuerdo original entre México y el bloque europeo. EFE

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