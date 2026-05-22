México y la UE relanzan alianza estratégica ante «creciente turbulencia» global

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Ciudad de México, 22 may (EFE).- México y la Unión Europea (UE) acordaron este viernes relanzar su asociación estratégica con una agenda ampliada en comercio, inversión, seguridad, migración y cooperación política, al concluir la VIII Cumbre México-Unión Europea celebrada en Ciudad de México.

En una declaración conjunta, ambas partes calificaron el encuentro como “un nuevo capítulo” de la relación bilateral, en un contexto de “creciente turbulencia” global, y refrendaron su compromiso con el multilateralismo, el derecho internacional y un orden basado en reglas.

Entre los principales anuncios estuvo la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la UE, junto con un Acuerdo Comercial Interino, instrumentos con los que buscan profundizar el diálogo político y aumentar los flujos de comercio, inversión, ciencia, tecnología e innovación.

Según el documento, el comercio bilateral entre ambas partes se cuadruplicó desde la entrada en vigor del acuerdo original en 2000.

La declaración también contempla una agenda de inversiones alineada con la estrategia europea “Global Gateway” y el llamado Plan México, enfocada en infraestructura, transporte sostenible, transición energética, salud, economía digital y cadenas de suministro resilientes.

Además, México se incorporará como socio internacional a la Red Europea de Empresas (Enterprise Europe Network).

En materia de seguridad, ambas partes acordaron lanzar un Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad y Migración, con énfasis en la cooperación policial y judicial frente a la delincuencia organizada y el narcotráfico, aunque bajo principios de “cooperación sin subordinación” y respeto a la soberanía y jurisdicción de cada Estado.

También prevén reforzar la colaboración con Europol.

Los líderes también abordaron temas internacionales como la guerra en Ucrania y la situación en Oriente Próximo, al tiempo que reafirmaron su respaldo a una paz “justa y duradera” y expresaron solidaridad humanitaria con el pueblo cubano “así como la importancia de mantener los principios humanitarios internacionales”.

Asimismo, reiteraron su defensa de la soberanía de los Estados, la autodeterminación de los pueblos y la resolución pacífica de controversias.

En el plano político, México y la UE acordaron reactivar el Diálogo Digital bilateral y crear un nuevo Diálogo Estratégico sobre Políticas para fortalecer la coordinación ante retos regionales y globales.

También ratificaron su compromiso con los derechos humanos, la igualdad de género, la acción climática y la cooperación sanitaria, incluida la colaboración entre autoridades europeas y mexicanas en medicamentos y vacunas.

La cumbre concluyó con el compromiso de celebrar encuentros cada dos años para supervisar la implementación de los acuerdos alcanzados. EFE

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