México y Sudáfrica inauguran el Mundial de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México

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Ciudad de México, 11 jun (EFE).- Las selecciones de México y Sudáfrica inauguraron este jueves el Mundial de fútbol de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México, el primer partido del torneo organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

El encuentro marcó un nuevo capítulo en la historia del legendario recinto capitalino, que se convirtió en el primer estadio del mundo en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo, tras las ediciones de 1970 y 1986.

La inauguración, que previamente contó con un show musical encabezado por la colombiana Shakira, estuvo enmarcada en un fuerte dispositivo de seguridad y movilidad desplegado por las autoridades mexicanas debido a las protestas de maestros que amenazaron con boicotear el evento. EFE

csr/afs/car

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