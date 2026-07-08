México y Suiza acuerdan impulsar inversiones y actualizar su acuerdo comercial

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Ciudad de México, 8 jul (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, acordaron este miércoles fortalecer las inversiones, actualizar el acuerdo comercial bilateral y ampliar la cooperación en educación, ciencia e innovación, durante una reunión celebrada en el Palacio Nacional.

El encuentro estuvo marcado por la presencia de una delegación empresarial suiza interesada en ampliar su presencia en México, en momentos en que el Gobierno mexicano busca atraer inversiones mediante el denominado Plan México.

«Constatamos la confianza de los empresarios suizos en México y la voluntad de fortalecer las inversiones en sectores estratégicos para el desarrollo de nuestro país», afirmó Sheinbaum en una declaración a prensa conjunta con Parmelin.

La mandataria señaló que ambas partes acordaron continuar los trabajos para actualizar el acuerdo comercial entre México y Suiza, un día después de que el Parlamento Europeo aprobara la modernización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea (UE).

«Acordamos seguir trabajando sobre este acuerdo comercial, actualizarlo. Recientemente, ayer, se aprobó en el Parlamento Europeo la actualización del acuerdo comercial con Europa y nos interesa seguir trabajando con Suiza en el acuerdo comercial que tenemos con este país hermano», sostuvo.

Por su parte, Parmelin destacó que Suiza es actualmente el sexto inversionista en México y aseguró que las empresas que integran su comitiva buscan ampliar o iniciar operaciones en el país latinoamericano.

«Hoy en día me acompaña una delegación económica de alto nivel compuesta de empresas que quieren reforzar su presencia aquí en México o quieren venir a instalarse», afirmó.

El mandatario agregó que los flujos de inversión suiza continúan creciendo y que en 2025 alcanzaron unos 2.300 millones de dólares.

«Los intercambios económicos y flujos de inversiones entre Suiza y México aumentaron constantemente, lo cual demuestra un interés creciente de nuestras empresas para México», señaló.

Sheinbaum indicó que el comercio bilateral ascendió a 4.272 millones de dólares en 2025 y aseguró que durante el encuentro se expusieron a empresarios suizos las medidas adoptadas por su Gobierno para agilizar trámites y ofrecer mayor certidumbre a la inversión.

Además de los asuntos económicos, ambos líderes coincidieron en la defensa del multilateralismo, la solución pacífica de controversias y el respeto al derecho internacional.

También destacaron la cooperación en materia de patrimonio cultural. La presidenta mexicana agradeció el apoyo de Suiza en la recuperación de piezas arqueológicas y recordó que, desde la firma de un acuerdo bilateral en 2018, han sido restituidos 67 objetos culturales a México.

La visita de Parmelin coincide con la conmemoración de los 80 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, mientras que en 2027 se celebrarán dos siglos de la apertura del primer consulado suizo en territorio mexicano. EFE

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