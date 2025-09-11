The Swiss voice in the world since 1935

México y Uruguay se enfrentarán el 15 de noviembre en Torreón

Torreón (México), 11 sep (EFE).- La selección mexicana de fútbol se enfrentará el 15 de noviembre próximo a la de Uruguay en un partido amistoso en el Estadio TSM de Torreón, norte de México.

El anuncio se dio a conocer este jueves en una rueda de prensa en Torreón.

«Javier Aguirre (seleccionador de México) quiere que la selección se enfrente ante rivales de alto nivel, que nos pongan en dificultades y que le permitan probar a los jugadores que podrán aportar y estar presentes en la Copa del Mundo”, explicó Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.

El duelo le servirá a los mexicanos para continuar con su preparación rumbo al Mundial 2026, en el que serán anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá.

Antes de Uruguay, México cerró duelos ante Colombia, el 11 de octubre en Texas, y contra Ecuador, el 14 de octubre en Guadalajara.

Estos tres últimos rivales de México ya están clasificados a la Copa del Mundo del próximo año. EFE

