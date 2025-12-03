Mónica García: «el temor a afrontar la próxima crisis sin fármacos esenciales es legítimo»

2 minutos

Bruselas, 3 nov (EFE).- La ministra de Sanidad de España, Mónica García, dijo este miércoles que «el temor a afrontar la próxima crisis sin medicamentos esenciales es legítimo», por lo que defendió la necesidad de una mayor coordinación a nivel europeo en el ámbito sanitario y el refuerzo del multilateralismo.

La ministra señaló que los medicamentos esenciales «son fundamentales para la credibilidad de los sistemas sanitarios» porque «si los hospitales no pueden acceder a medicamentos oncológicos, nuestros discursos sobre resiliencia y autonomía estratégica son palabras vacías», aseguró en un discurso que pronunció durante la jornada que la industria sanitaria europea celebra hoy en Bruselas.

En este sentido, García apuntó que las generaciones jóvenes han vivido «una pandemia, una emergencia climática» y se preguntan si «vivirán en un mundo más saludable y seguro».

«La respuesta de España es: deben hacerlo», dado que «los virus, la resistencia antimicrobiana, la polución y los ‘shocks» climáticos no se detienen en las fronteras», señaló la ministra, quien recordó que España ha adoptado la estrategia sanitaria 2025-2030 «alineada con la agenda 2030» de Naciones Unidas.

García intervino en el foro un días después de participar en la reunión que los ministros de Sanidad de la Unión Europea celebraron en Bruselas, en la que acordaron la postura que defenderán los Veintisiete respecto a la ley de medicamentos esenciales, cuyo objetivo es aumentar la producción en Europa de este tipo de fármacos para reducir la dependencia de Asia.

Los países de la UE tendrán que negociar ahora la ley con el Parlamento Europeo, antes de que pueda aprobarse y entrar en vigor. EFE

