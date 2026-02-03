Mónica García: hay que proteger menores ante sociedad que aún banaliza consumo de alcohol

Ginebra, 3 feb (EFE).- El proyecto de ley para prohibir el consumo de alcohol entre menores, en tramitación desde marzo de 2025 en España, responde a la necesidad de medidas para protegerlos ante una sociedad que aún «banaliza y normaliza el consumo de alcohol», destacó la ministra española de Sanidad, Mónica García.

Aunque las nuevas generaciones «son más conscientes de los riesgos del alcohol», el consumo de alcohol «ha sido banalizado y exaltado incluso por algunos dirigentes políticos», señaló a EFE la titular de Sanidad en los márgenes de su participación en el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

«Como Ministerio de Sanidad nuestro papel es proteger a las personas más vulnerables», subrayó, explicando que la futura ley de alcohol y menores busca recoger la legislación que existe en diferentes comunidades autónomas y homogeneizarla.

«Son necesarias más medidas para evitar una sociedad que considera por ejemplo que tener una publicidad de alcohol en lugares donde hay menores es algo normal», subrayó.

Sanidad también tramita una reforma de las leyes antitabaco que equipare los vapeadores al tabaco convencional y amplíe los lugares donde no se podrá consumir ninguno de ellos a las terrazas de hostelería, marquesinas de transporte público o campus universitarios, entre otros espacios.

«Queremos ser ambiciosos en España con respecto a la lucha contra el tabaco, que sabemos que es el causante del 30 % de los cánceres a nivel global», destacó la ministra, alertando de «presiones de la industria para que no seamos tan ambiciosos».

«Queremos una generación que esté libre de humos de cualquier tipo de humo: el del tabaco, el de los vapeadores y cualquiera que sea perjudicial para la salud», resumió. EFE

