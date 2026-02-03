Mónica García: las redes sociales deben abordarse más allá de la mera prohibición

Ginebra, 3 feb (EFE).- El acceso de los menores a las redes sociales debe abordarse desde distintos enfoques, más integrales que la mera prohibición, señaló a EFE la ministra española de Sanidad, Mónica García, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que España prohibirá el uso de las redes sociales a menores de 16 años.

«Hay que ver qué medidas se pueden tomar para proteger, entre otras cosas, de los bulos, las noticias falsas o el uso torticero de la inteligencia artificial», señaló la ministra en los márgenes de su participación en el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

García subrayó en Ginebra que sin conocer todavía la «letra pequeña» de esa prohibición, anunciada por Sánchez en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, se entiende que existe una «preocupación social» por el acceso de los menores a las redes sociales ante la que la misma sociedad tiene que reflexionar.

Esa reflexión debe incluir, agregó, «responsabilizar de los contenidos a los propietarios de las plataformas, algo que ocurre con la comunicación periodística normal y no pasa en esas plataformas».

También se debe «asumir que hay que regular los algoritmos y los contenidos, tener en cuenta una serie de elementos (…) para proteger el derecho a la información veraz que tienen los jóvenes y también tenemos los adultos», agregó la ministra. EFE

