Mónica García cree que hay un incentivo en algunos sindicatos médicos para mantener huelga

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Ginebra, 18 may (EFE).- La ministra de Sanidad de España, Mónica García, dijo este lunes que cree que hay «un incentivo en algunos sindicatos médicos para mantener el conflicto, y evitar o atrasar que las mejoras que trae el Estatuto Marco» lleguen a los profesionales del sector.

Agregó que esto ocurre pese a los esfuerzos de diálogo que se han hecho por parte de su ministerio, pero también por parte «del foro de la profesión médica y de las organizaciones de pacientes de muchas comunidades autónomas».

En declaraciones a EFE, al margen de su participación en la Asamblea Mundial de la Salud, García reconoció que su ministerio está intentando reducir por todos los medios el impacto que la huelga de médicos en España puede tener en los pacientes.

Destacó a comunidades como Aragón, Navarra, Cantabria, Asturias y Galicia, que han logrado pactar el fin de esta huelga mediante el uso de sus competencias, y pidió al resto de comunidades «que hagan su trabajo» y sigan ese ejemplo, «porque las condiciones laborales de los profesionales siguen dependiendo de las competencias autonómicas».

«Depende del esfuerzo que hagan esas comunidades: uno, mejorar las condiciones y, dos, desbloquear la huelga».

La ministra usó «equidad» como palabra clave en esta situación y el foco de los esfuerzos de su ministerio en relación con las condiciones que deben tener los médicos y en general el personal sanitario en toda España.

«Nosotros podemos hacer una ley ambiciosa, pero tienen que ser las comunidades autónomas las que lo materialicen. Hay algunas que han ido trabajando en la mejoras de las condiciones laborales de los profesionales, y otras que no», subrayó.

Desde su propia posición de médica, García aseguró ser «plenamente empática con la situación de mis compañeros» y aseguró que por eso mismo nunca se planteó dejar el Estatuto Marco «en un cajón».

Por el contrario, decidió que los temas pendientes debían ser puestos sobre la mesa, por primera vez en 23 años.

Cuestiones como «mejoras laborales concretas, reducción de las horas de guardia, reducción de las horas semanales, mejoras en la conciliación, oposiciones cada dos años… Todo eso estaba era inexistente hace uno o dos años», recordó. EFE

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