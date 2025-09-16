The Swiss voice in the world since 1935

Mónica García defiende el liderazgo español para abordar crisis sanitarias a nivel europeo

Copenhague, 16 sep (EFE).- La ministra española de Sanidad, Mónica García, destacó este martes el liderazgo de España a la hora de abordar las crisis sanitarias y defendió impulsar la coordinación a nivel continental a su llegada a la reunión informal con sus homólogos de la Unión Europea (UE).

«España ha sido uno de los líderes que ha impulsado, no solamente el tratado de pandemia, sino también cómo podemos hacer que las futuras crisis sanitarias o futuras emergencias sanitarias las podamos abordar desde un punto de vista más comunitario y más coordinado», dijo a EFE García en Copenhague.

García resaltó la «cohesión» del sistema sanitario público español y cómo puede servir de «faro» para el resto de la Unión.

La mejora de la preparación y respuesta conjunta ante las amenazas sanitarias transfronterizas es uno de los temas centrales de la reunión organizada por la presidencia semestral danesa del Consejo de la UE.

En el encuentro, en el que no se pueden adoptar decisiones formales, se discutirá además sobre el futuro de las ciencias biológicas y las estrategias para combatir la resistencia antimicrobiana.

«En España tenemos desde hace más de diez años un programa para la resistencia de los antibióticos, el PRAN, que ha conseguido que disminuyamos la prescripción de antibióticos entre humanos un 17 % y, en animales, más de un 60 %», afirmó.

García defendió que España se encuentra en el «buen camino» para reducir esa resistencia, «que sabemos que es una de las causas de morbimortalidad en las infecciones y en los hospitales».

«Está dando sus frutos y es una buena línea para seguir e impulsar dentro del marco europeo», aseguró.

Durante la reunión, García mantendrá también un encuentro bilateral con el ministro de Sanidad de Bélgica, Frank Vandenbroucke. EFE

alc/cae/cg

(vídeo)

