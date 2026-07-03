Mónica García defiende en Cambridge el «éxito» de la gestión española del hantavirus

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Londres, 3 jul (EFE).- La ministra española de Sanidad, Mónica García, destacó este viernes, durante un coloquio en Cambridge, la gestión de España en la emergencia sanitaria del hantavirus, que calificó como un «éxito de cooperación».

La política madrileña participó como ponente en un foro de negocios y política, celebrado en el Westminster College de Cambridge (sur de Inglaterra), donde conversó con el catedrático de Contabilidad Financiera de la Universidad de Cambridge Alan Jagolinzer sobre la importancia de la cooperación multilateral en la gestión de emergencias sanitarias como la del hantavirus.

En declaraciones a EFE antes de este evento, García aseguró que esta operación, que en mayo requirió la intervención del Gobierno español en colaboración con otros organismos internacionales para desembarcar y repatriar a los pasajeros del crucero MV Hondius en Tenerife, fue un «éxito de cooperación».

Este mismo jueves, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio por concluido el brote de hantavirus del MV Hondius y su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dedicó unas palabras especiales de agradecimiento a España por su papel en esta operación.

A juicio de la ministra, esta operación ha reforzado a nivel internacional la imagen de liderazgo y solvencia de España, así como su capacidad de «poner la solidaridad y la humanidad por delante de otros intereses políticos».

Precisamente, García subrayó que una de las «mejores decisiones» que se tomó al principio de esta crisis fue priorizar el criterio técnico, de expertos sanitarios, epidemiólogos o del capitán marítimo, frente a las «injerencias tóxicas» y la «pseudociencia» que trataban de influir en las decisiones.

«Había intereses políticos que querían que España quedara en un mal lugar y que cometiéramos errores para así poder utilizarlos como arma arrojadiza», aseguró la ministra.

En este sentido, García defendió que, además de la visión técnica y epidemiológica, en casos de emergencia sanitaria es muy importante la dimensión mediática: «Informar a tiempo, con precisión, no dejar hueco a la desinformación ni a los bulos ni a las ‘fake news’ para que la gente comprenda».

La ministra agregó que, tras la pandemia de la covid-19, y ahora con la crisis del hantavirus, también se ha aprendido que a veces las decisiones se tienen que tomar «sobre la incertidumbre» y que la ciencia no siempre tiene las soluciones desde el primer minuto.

«Hay una bolsa de incertidumbre en la cual no sabemos si el virus ha mutado, y la transmisión de persona a persona se ha implementado… hay un montón de incógnitas que tenemos que ir aprendiendo por el camino mientras tomamos decisiones, y eso también forma parte de la pedagogía que tenemos que dar a la ciudadanía», comentó García. EFE

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