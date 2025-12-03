Mónica García llama a «investigar a fondo» los hospitales privatizados de Madrid

Bruselas, 3 dic (EFE).- La ministra española de Sanidad, Mónica García, afirmó este miércoles que desde su ministerio se investigarán a fondo informaciones que apuntan a que la empresa gestora del hospital público de gestión privada de Torrejón de Ardoz (Madrid) ordena rechazar pacientes para ganar más dinero, con vistas a tomar posibles medidas legales.

García se pronunció así sobre las grabaciones acerca de las prácticas del centro médico privatizado en Torrejón, que a su juicio «son la confirmación de las sospechas que llevamos teniendo y llevamos denunciando desde hace muchos años» sobre la Sanidad en la Comunidad de Madrid, en declaraciones a EFE durante su visita a Bruselas.

«En Madrid hay un mecanismo por el cual se está engrosando la cuenta de resultados de las empresas privadas, un mecanismo en el que se están beneficiando tanto el Grupo Ribera como el Grupo Quirón», dijo García tras participar en la víspera en un Consejo de Sanidad de la UE.

En concreto, según publica El País de acuerdo con unas grabaciones a las que ha tenido acceso, el CEO del grupo Ribera, que gestiona el hospital de Torrejón, da la orden de rechazar pacientes y pide a sus mandos ajustes para lograr un beneficio de «cuatro o cinco millones».

La ministra afirmó que en los últimos años «se le han dado 5.000 millones al Grupo Quirón en Madrid con este mecanismo de libertad de elección, supuesta libertad de elección, que es una desviación de pacientes de hospitales públicos a hospitales privados para engrosar su cuenta de resultados», y señaló que eso «solo es posible con la connivencia y la complicidad del Gobierno (regional) de (Isabel) Díaz Ayuso».

En este contexto, señaló que desde el ministerio y desde su partido Más Madrid «van a estudiar e investigar hasta el último grano de todo lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid» y «van a poner todas las acciones legales y todas las acciones judiciales y políticas al servicio de la defensa de la salud de los ciudadanos».

García destacó que la propia Comunidad de Madrid «tendría que estar ahora mismo investigando y denunciando estas prácticas», que a su juicio son «corrupción institucional» y que convierten a la Consejería de Sanidad «en una máquina de derivación de pacientes de los hospitales públicos a las listas de espera de los privados».

Añadió que los hospitales públicos de Madrid «están perdiendo pacientes en beneficio de estos hospitales privatizados que están aumentando y engrosando de manera obscena su cuenta de resultados».EFE

