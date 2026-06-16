Mónica García pide estrategia europea ante la presión sobre los precios de medicamentos

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Bruselas, 16 jun (EFE).- La ministra española de Sanidad, Mónica García, abogó este martes por coordinar a escala europea la respuesta al alza de precios de medicamentos generada por la actual coyuntura geopolítica, y reclamó que la UE desarrolle «toda la cadena de valor de la producción, la innovación, la investigación» de fármacos dentro de sus fronteras.

«Necesitamos no solo una estrategia nacional, sino también una estrategia europea», señaló García a su llegada al Consejo de ministros de Sanidad de la UE que se celebra este martes en Luxemburgo, donde está previsto que se apruebe la posición negociadora de los Veintisiete sobre la directiva que acompaña a la Ley Europea de Biotecnología (Biotech Act I) y se debata el reglamento marco del mismo paquete legislativo.

La titular española subrayó la necesidad de lograr «un balance entre la sostenibilidad de nuestros sistemas, el acceso de nuestros pacientes y hacer de nuestro mercado un mercado competitivo» y atractivo para los fármacos innovadores.

«Necesitamos compartir nuestras estrategias y tener una respuesta común, porque el alza de precios supone una pérdida de oportunidad para invertir ese presupuesto en otras áreas», añadió.

La directiva modifica la normativa vigente sobre liberación de microorganismos modificados genéticamente, introduciendo un procedimiento simplificado para los considerados de bajo riesgo -posición que España respaldó activamente-, y actualiza las reglas sobre procesamiento de órganos humanos para trasplante.

Por su lado, el reglamento marco establece medidas para reforzar el sector biotecnológico y de biomanufactura de la UE en el ámbito de la salud.

Preguntada por la propuesta de extender hasta doce meses la protección de patentes para medicamentos biotecnológicos incluida en el reglamento, García se mostró cauta: España está «estudiando la iniciativa» y necesita evaluar «todos los pros y todos los riesgos», dijo.

Asimismo, la ministra destacó la apuesta española por el multilateralismo sanitario ante el brote del virus del Ébola activo en África Central, y subrayó la necesidad de hacer de la salud global «un espacio común en el que podamos controlar todas las enfermedades emergentes». EFE

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