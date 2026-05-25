Mónica García sobre el copago en Madrid para los enfermos de ELA: «Es un escandalo»

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Ginebra, 25 may (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, calificó este lunes de «un escándalo» el copago que según su Ministerio quiere imponer la Comunidad de Madrid a los afectados de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y aseguró que es un ejemplo de un gobierno regional, el de Isabel Díaz Ayuso, que es «un sumidero de derechos y libertades de los ciudadanos».

«Es un escándalo y una vergüenza, pero es el pan nuestro de cada día en la Comunidad de Madrid», señaló a EFE la ministra en Ginebra, donde asiste al Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del que España forma parte desde 2025.

Agregó que «hay que recordar cómo el Partido Popular y en concreto la Comunidad de Madrid utilizaron la Ley ELA como arma arrojadiza contra el Gobierno de España» y «justo es esa comunidad la que le dice a los pacientes que la ayuda no les va a llegar entera, sino que van a tener que pagar el 40 %».

También señaló que el resto de las comunidades, incluso otras gobernadas por el Partido Popular, han incrementado la prestación dada por el Estado «y ni se han planteado que vaya asociada a un copago».

García, de Más Madrid, aseguró que el actual Ejecutivo madrileño pone en práctica «un modelo extractor de los bienes que deberían ir a los ciudadanos más vulnerables y más necesitados» decidiendo que se destinen en cambio «a perdonarle los impuestos a los más ricos de la Comunidad».

Al mismo tiempo, agregó, es la Comunidad «que menos invierte en servicios sociales y sanitarios, la que peor paga a sus profesionales y la que menos médicos de atención primaria tiene por habitante». EFE

abc/psh

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