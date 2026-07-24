Múltiples ataques aéreos sacuden ciudad yemení de Hudeida tras ataque a buque saudí

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Saná, 24 jul (EFE).- Varios ataques aéreos impactaron este viernes la ciudad portuaria yemení de Hudeida, en el mar Rojo y bajo control de los rebeldes hutíes, según informaron testigos presenciales a EFE, coincidiendo con un segundo ataque contra un buque saudí tras el bloqueo impuesto por los insurgentes.

Los testigos afirmaron que múltiples explosiones sacudieron la zona portuaria, con columnas de humo elevándose sobre el puerto.

La cadena de televisión Al Masirah, portavoz de los hutíes, aseguró posteriormente que la «agresión saudí» tuvo como objetivo la ciudad de Hudeida, sin proporcionar más detalles, pero ​​no especificó las zonas atacadas ni informó de víctimas.

Hasta el momento, Arabia Saudí no ha reaccionado al respecto. EFE

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