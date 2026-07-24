Múltiples ataques aéreos sacuden ciudad yemení de Hudeida tras ataque a buque saudí

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Saná, 24 jul (EFE).- Varios ataques aéreos impactaron este viernes la ciudad portuaria yemení de Hudeida, en el mar Rojo y bajo control de los rebeldes hutíes, según informaron testigos presenciales a EFE, coincidiendo con un segundo ataque contra un buque saudí tras el bloqueo impuesto por los insurgentes.

Los testigos afirmaron que múltiples explosiones sacudieron la zona portuaria, con columnas de humo elevándose sobre el puerto.

La cadena de televisión Al Masirah, portavoz de los hutíes, aseguró posteriormente que la «agresión saudí» tuvo como objetivo varias zonas de la provincia de Hudeida, pero no especificó si ha habido víctimas o el alcance de los daños.

Además del puerto y la ciudad, el medio aseguró que también hubo una serie de «ataques aéreos saudíes» que tuvieron como objetivo instalaciones pertenecientes a la Corporación de Telecomunicaciones, y contra la isla Kamaran, a 60 kilómetros al noroeste de Hudeida.

Hasta el momento, Arabia Saudí no ha reaccionado al respecto.

Posteriormente, la Autoridad General de Transportes de Arabia Saudí indicó en un comunicado que el buque NCC MASA, perteneciente a una empresa saudí, sufrió daños menores en su casco tras ser atacado mientras navegaba por el mar Rojo, pero no dio detalles sobre el autor del ataque.

Asimismo, los ataques a Hudeida se producen en medio de una creciente tensión regional después de que los hutíes, respaldados por Irán, anunciaran la semana pasada un bloqueo marítimo contra la navegación saudí.

Desde entonces, los hutíes han lanzado ataques contra buques mercantes saudíes en el mar Rojo, incluyendo barcos operados por Arabia Saudí el miércoles y el de este viernes.

Los ataques han provocado una condena internacional generalizada, y las Naciones Unidas, la Organización Marítima Internacional y varios gobiernos han advertido que los ataques amenazan la libertad de navegación a través de uno de los corredores marítimos más transitados del mundo.

Israel ha atacado repetidamente el puerto de Hudeida y otras infraestructuras controladas por los hutíes durante los últimos dos años en respuesta a los ataques con misiles y drones lanzados por los hutíes en apoyo de los palestinos durante la guerra de Gaza.

Estados Unidos y el Reino Unido también llevaron a cabo ataques contra objetivos militares hutíes en el Yemen durante las fases iniciales de la crisis del mar Rojo.

Hudeida, el principal puerto yemení del mar Rojo, gestiona la mayor parte de las importaciones y la ayuda humanitaria que ingresan a las zonas controladas por los hutíes, lo que lo convierte en un objetivo estratégico y sensible.EFE

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