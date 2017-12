Derechos de autor

Música entre amigos Rodrigo Carrizo Couto, Berna 27 de diciembre de 2017 - 11:00 Una nueva iniciativa cultural reúne a músicos españoles y suizos que intentan llevar la música clásica a nuevos públicos de forma innovadora. Liderados por el español Eros Jaca, la formación comienza a hacerse un nombre en el panorama musical helvético. El ‘Cercle de la Grande Societé es un exclusivo espacio en el corazón de Berna que mantiene el sabor de los viejos tiempos. Aquí suelen reunirse diplomáticos y a veces, también, suena la música. Tal fue el caso hace unas semanas, en el marco de una recepción organizada por la embajada de España en Suiza. Los protagonistas musicales fueron los artistas de la Asociación Musical Hispano-Helvética, o la ‘HHMusik’ para los entendidos. La Asociación Musical Hispano-Helvética nace en 2015 de una iniciativa de la Embajada de España en Suiza y cuenta hoy con el alto patronato de S.E. Aurora Díaz Rato-Revuelta, embajadora en Berna. “La idea en el origen de esta aventura fue fortalecer el vínculo cultural entre los dos países”, explica Eros Jaca a swissinfo.ch. Este violoncelista nacido en Zaragoza hace 29 años es el alma de un proyecto que une a intérpretes españoles y suizos, como la joven pianista de Biel Camille Sublet, miembro esencial de la iniciativa. Otros músicos suizos que participan del proyecto son el barítono Alexandre Beuchat, la soprano Daniela Stoll o la violinista Shaina Kuo. HHMusik cuenta también con el apoyo de las ciudades de Berna y Zúrich, la Fundación Johanna Dürmüller o la Fundación Concertare de Solothurn, entre otras. ¿Pero en un panorama musical lleno de orquestas de cámara y solistas compitiendo duramente entre sí, qué es lo que diferencia a HHMusik? “Ofrecemos conciertos en un formato diferente a lo habitual. Les llamamos ‘Le Petit Comité’ y el modelo que seguimos es el que era habitual en la Viena de Schubert. Esto implica que el público se mezclaba con los artistas en un ambiente informal, se sentaban alrededor de los intérpretes y disfrutaban de la música relajadamente. Incluso pensamos incorporar degustación y cata de vinos”, explica Eros Jaca Valera. “Este tipo de conciertos forma parte de un movimiento liderado por músicos norteamericanos quienes han creado la ‘groupmusic’, en los que se enfatiza la cercanía, para públicos más pequeños en espacios familiares. Nada fascina más que la presencia y cercanía de los músicos, y si es prácticamente en tu casa y con una copa de vino en la mano se convierte en algo propio”, anota Cristina Urchueguía, profesora en la Universidad de Berna. Esta eminente musicóloga española es también parte de HHMusik. “Conocí a Eros Jaca y a su grupo en 2015 y me impresionó su energía y la solidez de su propuesta. Pongo a disposición de su iniciativa tanto mi saber sobre historia de la música y tradiciones de interpretación como mis contactos en el mundo musicológico”, explica Urchueguía a swissinfo.ch. ¿El modelo clásico de concierto estaría caduco? Así parece creerlo Eros Jaca: “Es un hecho que el público decae en todos los auditorios y salas de concierto de Europa. El problema es que las decisiones finales en el universo de la música clásica las suelen tomar personas mayores y muy conservadoras, que solo piensan en el hoy. ¿Pero qué pasará dentro de veinte años si no renovamos el público?” “Dos músicos nunca son iguales”, analiza la doctora Cristina Urchueguía. “Les diferencian, junto a su individual sensibilidad, las experiencias musicales adquiridas en sus entornos de origen, por ello el encuentro entre músicos suizos y españoles resulta necesariamente en el intercambio de propuestas estéticas e interpretativas, pero sobre todo en la mezcla de estilos y valores musicales. Los españoles se aprovechan de una densa y muy profesionalizada infraestructura musical. Por su parte, los suizos descubren nuevas formas de hibridación musical de repertorios musicales desconocidos”. ¿Es Suiza el entorno adecuado para experimentar nuevos formatos de concierto? “Creo que sí, pues el público es conservador, pero a la vez muy abierto. Además, los suizos tienen un alto nivel educativo e importantes recursos financieros. Con esas bases se puede llegar muy lejos”, reflexiona Eros Jaca. Entre los planes del violoncelista zaragozano y HHMusik se cuenta un ambicioso proyecto que verá la luz en marzo de 2018. Se trata de ‘22 Voces’, una iniciativa social y cultural que pretende unir a los 21 países de habla hispana con Suiza. El evento reunirá música y poesía de forma gratuita. “Pero mi gran proyecto es poder crear un puente musical entre Suiza y España. Quiero llevar más músicos suizos a dar conciertos en nuestro país”, afirma ilusionado Eros Jaca.