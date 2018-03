La violinista bernesa de origen moldavo Patricia Kopatchinskaja ganó un premio Grammy el domingo por la noche. Ella fue recompensada por su álbum 'Death and the Maiden' grabado con la Saint Paul Chamber en Estados Unidos.

Un Grammy para una violinista suiza 29 de enero de 2018 - 14:36 La violinista bernesa de origen moldavo Patricia Kopatchinskaja ganó un premio Grammy el domingo por la noche. Ella fue recompensada por su álbum 'Death and the Maiden' grabado con la Saint Paul Chamber en Estados Unidos. La violinista fue galardonada en la categoría reservada a la música de cámara y a los grupos musicales pequeños. Patricia Kopatchinskaja nació en 1977 en Moldavia y llegó a Berna a los 21 años. Ganó el Gran Premio Suizo de Música en septiembre pasado.