Músicos de Broadway advierten de huelga que apagará marquesinas de veintena de obras

Nueva York, 21 oct (EFE).- Una veintena de obras en Broadway no podrán subir el telón, entre ellas las exitosas Hamilton y Chicago, a partir de este jueves, cuando se decretará una huelga de músicos si no se logra llegar a un acuerdo entre el sindicato que los representa y la Broadway League, que agrupa a la industria teatral comercial.

Según un comunicado de la Local 802 AFM (Federación Americana de Músicos), las negociaciones por un nuevo contrato laboral continuarán hasta este miércoles y de no alcanzar un acuerdo «estamos dispuestos a declararnos en huelga de inmediato».

«Los músicos de Broadway representados por el Local 802 AFM entrarán en mediación el miércoles 22 de octubre. Si no tenemos un nuevo contrato para el jueves por la mañana, estamos preparados para hacer huelga de inmediato. Esperamos poder llegar a un acuerdo», señala la declaración.

Indica además que los músicos han estado trabajando sin contrato desde el 31 de agosto de 2025, cuando se venció el pasado convenio.

Los músicos exigen salarios justos que reflejen el éxito de Broadway, cobertura sanitaria estable y seguridad laboral.

De decretarse el paro de músicos se afectarán las obras & Juliet, Aladdin, Beetlejuice, Book of Mormon, Buena Vista, Chess, Chicago, Death Becomes Her, Gatsby, Hadestown y Hamilton.

También Hells Kitchen, Just in Time, Lion King, Mamma Mia, Maybe Happy Ending, Mincemeat, MJ, Moulin Rouge, Outsiders, Queen of Versailles, Six y Wicked. EFE

