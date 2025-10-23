Músicos logran un acuerdo tentativo que evita que se apaguen las luces en Broadway

2 minutos

Nueva York, 23 oct (EFE).- La Local 802 AFM (Federación Americana de Músicos), que representa a músicos de 23 obras de Broadway, llegó este jueves a un acuerdo tentativo con la Broadway League, que agrupa a los teatros, y con Disney Theater Productions, que evita una huelga que estaba prevista para hoy, informó el sindicato.

El acuerdo provisional, que deberá ser aprobado por los músicos, incluye aumentos salariales y de contribuciones al fondo de salud, indica el comunicado de la Local 802 AFM, que el pasado 13 de octubre había obtenido el respaldo de los músicos para decretar una huelga «de inmediato» de no llegar a un acuerdo.

«Unidos en solidaridad, los músicos de Broadway del Local 802 estamos encantados de anunciar que llegamos a un acuerdo tentativo a las 4:30 de la mañana (del jueves), hora local con la Broadway League», indicó en el comunicado Bob Suttman, presidente del sindicato.

Los músicos estaban trabajando sin contrato colectivo desde el pasado 31 de agosto, cuando venció el último acuerdo laboral y, desde entonces, el sindicato estuvo intentando llegar a un acuerdo para sus miembros.

El líder sindical explicó que el acuerdo, para los próximos de tres años, proporciona aumentos «significativos» en los salarios y los beneficios de salud «que preservarán el acceso crucial a la atención médica para nuestros músicos», manteniendo al mismo tiempo las «fuertes protecciones contractuales que les permiten construir una carrera estable en Broadway».

Con este acuerdo tentativo, el telón seguirá subiendo para las obras & Juliet, Beetlejuice, Book of Mormon, Buena Vista, Chess, Chicago, Death Becomes Her, Gatsby, Hadestown y Hamilton.

También para Hells Kitchen, Just in Time, Lion King y Aladdin de Disney, Mamma Mia, Maybe Happy Ending, Mincemeat, MJ, Moulin Rouge, Outsiders, Queen of Versailles, Six y Wicked.

El Local 802 representa a miles de músicos que trabajan en Broadway, en el Lincoln Center, el Carnegie Hall y el Radio City, en estudios de grabación, como artistas docentes, en programas de televisión nocturnos y en otras bandas de televisión y en hoteles, clubes, festivales y otros lugares a través de la ciudad. EFE

rh/jco/lar