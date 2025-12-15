M23 dice haber regresado 500 refugiados y ofrece militares de Burundi capturados en la RDC

Nairobi, 15 dic (EFE).- Los rebeldes del Movimiento del 23 de Marzo (M23), apoyados por Ruanda, afirmaron este lunes que facilitaron “el regreso voluntario de unos 500 refugiados burundeses” y aseguraron estar dispuestos a devolver a cientos de efectivos militares de Burundi, tras la toma de la ciudad de Uvira, en el este de la República Democrática del Congo (RDC) y fronteriza con ese país.

“La Alianza Fleuve Congo/Movimiento del 23 de Marzo (AFC/M23) informa a la comunidad internacional y nacional que, a partir del lunes 15 de diciembre de 2025, ha facilitado el regreso voluntario de más de 500 refugiados burundeses a su país de origen”, aseguraron en un comunicado divulgado por redes sociales.

El M23 pidió a cambio que el Gobierno de Burundi garantice el libre tránsito de refugiados congoleños, que escaparon de las localidades de Sange, Luvungi y Katogota, debido a los enfrentamientos con las Fuerzas Armadas del RDC (FARDC).

“Se vieron obligados a abandonar sus localidades como resultado de los bombardeos indiscriminados llevados a cabo por las fuerzas de la coalición del régimen de Kinsasa (capital del RDC)”, afirmó el grupo rebelde.

“La AFC/M23 declara su disposición a entregar al Gobierno de Burundi al personal militar capturado en el campo de batalla y a proclamar un alto el fuego unilateral, para permitir el regreso de nuestros compatriotas desplazados en condiciones de seguridad y dignidad”, añadieron en el documento.

El gobernador designado por el M23 de la provincia de Kivu del Sur, donde se encuentran las ciudades tomadas, dijo el sábado pasado que tienen a “varios cientos de soldados burundianos” que fueron capturados durante la toma de Uvira.

Uvira fue sede del gobierno designado por Kinsasa después de que este perdiera Bukavu, capital provincial, en febrero pasado.

Las localidades de Makobola y Kasekezi, también en Kivu del Sur, cayeron este domingo en manos rebeldes y ambas proporcionan acceso a la provincia de Maniema, rica en oro.

Unas 500.00 personas, incluidos más de 100.000 niños, se han visto desplazados desde el pasado 1 de diciembre por el recrudecimiento del conflicto, de acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

La ofensiva se intensificó después de que los presidentes congoleño, Félix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaran el pasado 4 de diciembre un acuerdo de paz en Washington, en presencia del mandatario estadounidense, Donald Trump.

Desde entonces, tanto la RDC como Ruanda se han acusado mutuamente de violar el acuerdo de paz, que se sumó a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, cuando 15 de noviembre pasado rubricaron en Doha un acuerdo para avanzar hacia el fin del conflicto.

La crisis en el este congoleño se agravó desde finales de enero, cuando el M23 tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, y semanas después Bukavu.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (Monusco). EFE

