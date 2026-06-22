Mac Allister, Paredes y Martínez se rinden ante Messi

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Redacción Deportes, 22 jun (EFE).- Alexis Mac Allister dijo este lunes que la selección de Argentina tiene «al mejor del mundo», en referencia a su capitán Lionel Messi, y que la Albiceleste está lista para afrontar lo que sigue del Mundial 2026 con más confianza, luego de los dos triunfos en el Grupo J del torneo.

El centrocampista del Liverpool inglés se rindió ante el talento de Messi, figura del equipo y autor de un doblete ante Austria que lo convirtió con 18 goles en el máximo artillero de los Mundiales tras superar al alemán Miroslav Klose, que tiene 16.

«Sabemos que todos se brindan al máximo con Leo. Ya ganamos torneos con él y que se sienta contento es importante. Lo hace de la forma en que lo hace y estamos muy agradecidos por eso», afirmó.

Sobre el partido contra Austria, Mac Allister dijo que fue duro.

«Sabíamos que iba a ser así. Ellos son físicos y fuertes, iba a ser un partido duro, pero por suerte salió bien», expresó.

«Por momentos sufrimos un poco, son jugadores bastante grandes pero supimos defender y estamos contentos con el resultado», agregó.

Y analizó el rendimiento del equipo argentino con el balón. «Nos gustaría tener la pelota muchísimo más, pero sabemos también que tenemos momentos para defender y no tenemos problema en hacerlo. Hoy lo demostramos».

El volante Leandro Paredes, quien ingresó al encuentro ante Austria en el minuto 82 por Rodrigo de Paul, indicó que Messi los sigue sorprendiendo: «La verdad es que uno piensa que ya dio todo, pero viene y hace algo más… ¡Nos sigue sorprendiendo!».

También hubo palabras de elogio para Messi del defensa Lisandro Martínez: «Siento una emoción enorme de poder tenerlo acá día a día y de que sea argentino», recalcó. EFE

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