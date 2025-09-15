Macao renueva legislatura con filtros patrióticos tras su reforma electoral

Hong Kong, 15 sept (EFE).- El jefe ejecutivo de la Región Administrativa Especial (RAE) de Macao, Sam Hou Fai, felicitó este lunes a los 14 diputados elegidos por sufragio directo y a los 12 designados indirectamente que conformarán la octava legislatura de la Asamblea Legislativa para “patriotas”, en los comicios celebrados el domingo, los primeros tras la reforma electoral del año pasado.

Según el Ejecutivo, las elecciones se desarrollaron de manera «legal, justa, imparcial y limpia», con el escrutinio inicial finalizado en la madrugada del lunes.

El proceso contó con la participación activa de los votantes y el «compromiso indispensable» de la Comisión Electoral, los departamentos públicos y los funcionarios civiles, según un comunicado oficial.

Esta votación, la primera bajo el nuevo marco legislativo, refuerza los pilares constitucionales de la RAE: el modelo de ‘un país, dos sistemas’, la Administración de Macao por macaenses y el alto grado de autonomía garantizado por la Ley Básica.

La reforma electoral de 2024 introdujo filtros más estrictos para los candidatos, excluyendo a quienes no defienden la integridad nacional, una medida que las autoridades han calificado como un paso hacia una mayor cohesión política.

La Asamblea Legislativa de Macao, compuesta por 33 miembros, combina 14 escaños elegidos por sufragio universal en listas geográficas y funcionales, 12 seleccionados por asociaciones profesionales como cámaras de comercio y sindicatos, y siete designados directamente por el jefe ejecutivo para representar intereses sectoriales.

Este sistema híbrido, heredado de la transición portuguesa en 1999 y adaptado a la soberanía china, busca equilibrar la representación popular con la estabilidad política.

El jefe ejecutivo, elegido por un Comité Electoral de 400 miembros provenientes de sectores profesionales y cuya designación final depende de Pekín, desempeña un mandato de cinco años renovable una vez.

Sam Hou Fai destacó que los comicios se ajustaron estrictamente al principio de «patriotas administrando Macao», asegurando el respeto al orden constitucional chino y el «avance estable» del modelo que rige la región semiautónoma.

«Esta elección no solo renueva nuestra representación, sino que fortalece los lazos con la madre patria», concluyó Sam.

En un contexto de recuperación económica tras la pandemia, con un crecimiento del PIB del 80,5 % en el primer semestre de 2025, impulsado por el turismo y la industria del juego, “estas elecciones marcan un hito en la integración de Macao en el Gran Área de la Bahía”, según medios locales.

La RAE, con 33 kilómetros cuadrados y 700.000 habitantes, es considerada por las autoridades un ejemplo del éxito del modelo autónomo chino, donde la autogestión económica y social se ejerce bajo la dirección del Gobierno central.

El Gobierno de Macao se comprometió a mantener una «buena comunicación y cooperación» con la nueva legislatura para servir a la comunidad.

Con la diversificación económica como prioridad, el territorio apuesta por la innovación tecnológica y la sostenibilidad más allá del sector del juego. EFE

