Macedonia del Norte reporta 8 casos con el virus del Nilo, todos hospitalizados

Compartir

2 minutos

Skopie, 29 jul (EFE). – Las autoridades de Macedonia del Norte informaron este miércoles de ocho casos confirmados de infección por el virus del Nilo Occidental —transmitido por mosquitos—, todos en personas que sufren un cuadro grave de la enfermedad y se encuentran hospitalizadas, una de ellas en estado crítico.

Así lo confirmó el ministro de Salud del país balcánico, Saso Klekovski, en una rueda de prensa en Skopie, tras asegurar que se están tomando las medidas pertinentes para reducir el riesgo de nuevos contagios.

«Ya se han tomado las medidas estándar, es decir, la desinfección del área en un radio de 200 metros alrededor de la residencia de los casos confirmados», precisó el ministro.

Según el Instituto de Salud Pública, los expertos identificaron transmisiones locales en la capital, Skopie (norte del país), y en la ciudad de Veles (centro), como responsables de siete de los casos, de los cuales tres se confirmaron en los dos últimos días.

Solo uno de los pacientes había estado recientemente fuera del país (en Grecia), explicó la directora del citado instituto, Marija Andonovska.

Los ocho pacientes —siete hombres y una mujer— tienen más de 50 años.

Pese a las medidas de precaución adoptadas, las autoridades sanitarias consideran probable que se produzcan más casos dada la presencia generalizada de mosquitos.

Desde que se detectó por primera vez el virus del Nilo Occidental en este país en 2011 y hasta finales de 2025, Macedonia del Norte ha registrado 54 casos confirmados por laboratorio y cinco muertes, de acuerdo con los datos oficiales.

ib/wr/icn