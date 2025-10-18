Machado, antes de canonización: El milagro que esperamos es abrazarnos en el Simón Bolívar

Roma, 18 oct (EFE).- La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, afirmó este sábado, en la víspera de la proclamación de los primeros santos venezolanos, que «el gran milagro» que los venezolanos esperan es poder abrazarse en el puente Simón Bolívar y en el aeropuerto.

Machado intervino por videollamada en un encuentro con venezolanos llegados de todo el mundo a Roma, con motivo de la canonización de los beatos venezolanos: José Gregorio Hernández (1864 -1919) y la religiosa Carmen Rendiles (1903-1977).

«El gran milagro que esperamos de nuestros santos es poder abrazarnos en ese puente Simón Bolívar, poder abrazarnos en el aeropuerto. Ver los aviones llegando llenos, que desde todas las ciudades de Venezuela vengan para asumir la tarea más grande y desafiante: convertir esa tierra arrasada que nos han dejado en una tierra de esperanza», dijo.

Por la mañana, decenas de venezolanos protestaron cerca del Vaticano exigiendo la liberación de presos políticos, bajo el lema «una canonización sin presos políticos» y cubrieron el suelo con fotografías de los detenidos.

«Cuando me desperté hoy, lo primero que vi fueron esas imágenes de ustedes sosteniendo los nombres y rostros de nuestros 855 presos políticos, cada uno vivo y presente, gracias a ustedes», confesó Machado.

El pasado 29 de septiembre, ella misma pidió al papa León XIV en una carta que intercediese por la liberación de los presos políticos venezolanos antes de la canonización.

La Conferencia Episcopal Venezolana destacó que la canonización es «una ocasión propicia» para que las autoridades otorguen medidas de gracia que permitan liberar a los encarcelados por razones políticas.

La Premio Nobel de la Paz 2025 insistió en que nunca ha visto «una sociedad mejor preparada, mejor forjada» que la venezolana.

Machado se dirigió a los venezolanos reunidos en Roma, asegurando que «han ocurrido muchos milagros para que estemos aquí hoy» y les pidió que mañana, durante la ceremonia, «piensen que están llevando el anhelo de todo un país» y que «estamos rezando y orando juntos, incluso desde distintas religiones, porque esta es una lucha espiritual».

«Les aseguro que no hay otro país en el planeta con el nivel de cohesión que tiene la sociedad venezolana», afirmó la Premio Nobel de la Paz 2025, quien añadió: «No solo existe el anhelo de que se vayan estos criminales de una vez por todas, sino también una sociedad donde no hay diferencias de raza, religión, región, condición social ni cultural.»

En el mismo encuentro, también participó por videollamada el líder opositor Edmundo González Urrutia, que señaló que la canonización de Hernández y Rendiles es un «reflejo» de la Venezuela que los venezolanos anhelan recuperar. EFE

