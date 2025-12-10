Machado, en paradero desconocido a horas de la entrega del Nobel

afp_tickers

4 minutos

La incógnita sobre el paradero de la opositora venezolana María Corina Machado se mantiene este miércoles, a horas de la ceremonia para recibir en Oslo el Premio Nobel de la Paz por su lucha por «una transición justa y pacífica» para recuperar la democracia en Venezuela.

El Instituto Nobel había confirmado su presencia el fin de semana, pero la cancelación definitiva de una conferencia de prensa el martes disparó las dudas sobre su llegada a la capital noruega para recibir el premio, dotado de una medalla de oro, un diploma y 1,2 millones de dólares.

La rueda de prensa del martes, primero pospuesta y luego anulada ante la ausencia de la galardonada, marca el inicio de las actividades que tradicionalmente celebran al Nobel de la Paz en Oslo.

«Ella dijo que estaría aquí para las celebraciones», declaró el martes por la noche a la AFP el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken.

«No sé cómo está viajando, no sé cuándo llegará, pero sigo confiando en que estará aquí a tiempo para las celebraciones», añadió.

La ceremonia de entrega del Nobel está programada para las 13H00 (12H00 GMT) en la Municipalidad de Oslo, donde llegaron sus familiares, cientos de seguidores en el exilio y los presidentes de Argentina, Javier Milei, de Panamá, José Raúl Mulino; Ecuador, Daniel Noboa, y Paraguay, Santiago Peña.

Edmundo González Urrutia, candidato de la oposición a las elecciones presidenciales de Venezuela en julio 2024 y que vive exiliado en España, se instaló también en el Grand Hotel, que suele alojar a los premiados.

Machado pasó a la clandestinidad después de estos comicios que otorgaron un tercer mandato a Nicolás Maduro. Estos resultados electorales no fueron reconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de Latinoamérica.

La líder opositora sostiene que Maduro le robó las elecciones a su candidato, González Urrutia, y publicó copias de los votos emitidos en las máquinas de votación como prueba del fraude.

El Nobel de la Paz fue otorgado a esta ingeniera de formación el 10 de octubre por sus esfuerzos en favor de «una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia» en Venezuela.

Este mismo miércoles el chavismo prevé una manifestación en Caracas.

Mientras el Nobel de la Paz se entregará en Oslo, los de Literatura, Medicina, Física, Química y Economía se otorgarán en Estocolmo, la capital de Suecia.

– Descartado el exilio –

Machado no ha aparecido en público desde hace 11 meses cuando asistió a una protesta en Caracas en contra de la investidura de Maduro para su tercer mandato.

Su exjefa de campaña Magalli Meda dejó entender el martes que la opositora ya había salido de Venezuela y que volverá.

«Cómo vamos a pensar que María Corina no va a regresar y se va a quedar en el exilio», dijo Meda en un comunicado publicado en X.

Si finalmente no llega, podría ser representada en la ceremonia por miembros de su familia. Su madre, sus tres hermanas y sus tres hijos están en Oslo.

«Ha sucedido en varias ocasiones en la historia del Premio Nobel de la Paz que el galardonado no haya podido asistir a la ceremonia, y en esos casos, siempre han sido familiares del laureado quienes han recibido el premio y pronunciado el discurso en su lugar», explicó Harpviken.

El mes pasado, el fiscal general de Venezuela declaró a la AFP que Machado sería considerada «fugitiva» si abandonaba su país, donde se le acusa de «actos de conspiración, incitación al odio y terrorismo».

Su llegada a Oslo plantearía, por tanto, la espinosa cuestión de su regreso a Venezuela o de su capacidad para liderar a la oposición venezolana desde un hipotético exilio.

«Corre el riesgo de ser arrestada si regresa, aunque las autoridades han mostrado más moderación con ella que con muchos otros, porque un arresto tendría un simbolismo muy fuerte», analiza Benedicte Bull, profesora especialista en América Latina en la Universidad de Oslo.

Por otro lado, «es la líder indiscutible de la oposición, pero si permanece mucho tiempo en el exilio, creo que eso cambiará y perderá progresivamente influencia política», añadió.

Elogiada por sus esfuerzos en favor de la democracia en Venezuela, los adversarios le reprochan su afinidad ideológica con el presidente estadounidense Donald Trump, a quien dedicó su Nobel.

La entrega del premio coincide con un importante despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y ataques estadounidenses contra presuntas «narcolanchas» que han dejado 87 muertos.

Por su parte, Maduro asegura que el verdadero objetivo de estas operaciones es derrocarlo y apoderarse de las reservas petroleras de Venezuela.

pb-phy/an/sag/mas