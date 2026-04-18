Machado: «No hay sociedad tan unida y decidida hacia la democracia como la venezolana»

1 minuto

Madrid, 18 abr (EFE).- La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró este sábado desde Madrid que «no hay sociedad en el mundo tan unida, decidida, preparada y organizada para avanzar hacia la democracia como la venezolana».

Al inicio de una rueda de prensa con motivo de su visita a España, la premio nobel de la paz dijo también que la única garantía de estabilidad para Venezuela «son unas elecciones limpias y libres» que permitan avanzar en la «transición ordenada» hacia la democracia.

Machado se ha reunido durante su estancia en Madrid con líderes conservadores del Partido Popular y del ultraderechista Vox, pero no con representantes del Gobierno español, y esta tarde celebrará una concentración con la comunidad venezolana en el país. EFE

rod-mb/vh

(Foto) (Vídeo)