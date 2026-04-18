Machado: Trump, el «único líder» que puso en riesgo a ciudadanos de su país por Venezuela

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Madrid, 18 abr (EFE).- La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo este sábado desde Madrid que solamente «hay un líder en el mundo, un jefe de Estado, que ha puesto en riesgo la vida de ciudadanos de su país por la libertad de Venezuela, y ese es Donald Trump».

«Eso es algo que los venezolanos siempre recordaremos y siempre agradeceremos», añadió Machado durante una rueda de prensa en Madrid. EFE

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