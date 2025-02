Machado advierte que la «libertad» de Venezuela es la solución para la migración

São Paulo, 13 feb (EFE).- La líder opositora venezolana María Corina Machado advirtió este jueves que «la libertad» de Venezuela es la única solución para la migración descontrolada y para otros problemas del país.

Machado, que intervino en una charla virtual organizada por la Fundación Fernando Henrique Cardoso, de Brasil, afirmó que no solo Estados Unidos, sino toda América Latina, se ve afectada por la migración venezolana y por la acción de la banda transnacional Tren de Aragua, así como por otros problemas originados en el país.

«No se va a desmontar el Tren de Aragua, no se va a parar la migración, no se va a aumentar la producción petrolera, no se van a cortar las relaciones con los enemigos de Occidente a menos que haya una transición a la democracia», dijo Machado.

La opositora afirmó que el papel de Estados Unidos para resolver la crisis es «crucial», pero subrayó que todos los países de América Latina tienen «corresponsabilidad», porque también se ven afectados por la situación de Venezuela.

En ese sentido, reclamó «una respuesta más firme» de América Latina para aislar al Gobierno de Nicolás Maduro, quien juró el 10 de enero pasado para un tercer mandato tras su cuestionada reelección, que la oposición denuncia como «fraude».

Por ello, pidió a los países latinoamericanos que recaben el apoyo de naciones ajenas a la región, para convertir a Venezuela en «una causa global» y que sea «más prioritaria».

«Tiene que existir una amenaza creíble de la región sobre Maduro para que entienda que el mundo no va a pasar la página, que la represión tiene un coste más alto y que el tiempo va en su contra», comentó.

Machado concluyó señalando que el Gobierno de Maduro tiene una «profunda vulnerabilidad», por lo que «hay posibilidad real de desalojarlos» del poder. EFE

mp/jmc/jrh