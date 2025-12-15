Machado advierte que su coordinador detenido requiere «atención médica de extremo cuidado»

Caracas, 15 dic (EFE).- La líder opositora de Venezuela y nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, advirtió este lunes que el activista político Melquíades Pulido, detenido en esta jornada, tiene una «condición de coagulación que requiere atención médica de extremo cuidado para evitar infartos o accidentes cerebrovasculares».

En su cuenta de X, Machado responsabilizó al presidente Nicolás Maduro de la vida y salud de Pulido, coordinador de Gestión Pública de su partido, Vente Venezuela (VV), a quien, según la exdiputada, lo «interceptaron» y le «dijeron que estaba solicitado y se lo llevaron a la fuerza».

«Melquíades es un hombre íntegro y brillante, economista e ingeniero, parte fundamental de nuestro Programa de Gobierno Venezuela Tierra de Gracia», defendió la líder opositora.

El Comité de Derechos Humanos de VV denunció este lunes la detención, en Caracas, de Pulido y aseguró que fue «interceptado por una unidad del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) mientras caminaba».

Vente Venezuela advirtió que continúa la «represión sistemática» en Venezuela, con lo que, añadió, sigue aumentando la cifra de presos políticos en el país.

Según la formación opositora, unos 144 activistas permanecen detenidos en el país, entre ellos políticos y miembros de ONG.

De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 893 presos políticos, la mayoría detenidos tras las manifestaciones en contra del resultado oficial de los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el ente electoral proclamó la victoria de Maduro.

El Gobierno y la Fiscalía aseguran que en Venezuela no hay detenidos por motivos políticos e insisten en que estas personas han cometido diversos delitos.EFE

