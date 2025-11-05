Machado afirma que «Maduro empezó esta guerra y Trump la está terminando»

Miami (EE.UU.), 5 nov (EFE).- La líder de la oposición venezolana María Corina Machado afirmó este miércoles que el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, «empezó esta guerra» y que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «la está terminando», en medio de reportes sobre ataques estadounidenses en tierra.

«La estrategia del presidente Trump hacia esta estructura criminal, narcoterrorista, es absolutamente correcta porque Nicolás Maduro no es un jefe de Estado legítimo, es el jefe de esta estructura narcoterrorista que realiza una guerra contra el pueblo venezolano», dijo Machado de forma virtual en el America Business Forum (ABF) en Miami.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz de 2025 consideró que «ha sido fundamental el impacto» de la estrategia de Trump, cuyo Gobierno está analizando bombardear objetivos militares dentro de Venezuela, según reportaron la semana pasada medios como el Wall Street Journal, The New York Times y The Miami Herald. EFE

