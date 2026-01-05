Machado agradece «firmeza» de Trump y dice que Venezuela será «principal aliado» de EE.UU.

1 minuto

Caracas, 5 ene (EFE).- La líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció este lunes al presidente de EE.UU., Donald Trump, por su «firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley», dos días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en medio de ataques en Caracas y tres estados cercanos, y aseguró que el país suramericano será «el principal aliado» de Washington. EFE

csm/lb/jrh