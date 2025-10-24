Machado agradece a Canadá por apoyar la «búsqueda de la libertad» en Venezuela

2 minutos

Caracas, 23 oct (EFE).- La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, agradeció este jueves a la canciller de Canadá, Anita Anand, por apoyar la «búsqueda de la libertad» en el país suramericano.

«En nombre del pueblo venezolano, quiero agradecerle sus palabras de reconocimiento a nuestra lucha, así como al firme compromiso de Canadá con la imperativa transición hacia la democracia en Venezuela», indicó Machado en su cuenta en X, tras conversar vía telemática con Anand.

Así mismo, la exdiputada señaló que espera «la oportunidad de forjar lazos bilaterales sólidos en áreas como la seguridad, el desarrollo económico, la promoción de la democracia y la cultura» con Canadá.

Por su parte, la canciller canadiense felicitó a Machado por su Premio Nobel, otorgado el pasado 10 de octubre, y consideró como «inspirador» el «valiente liderazgo» de la líder opositora en favor de la «democracia en Venezuela».

«Canadá apoya al pueblo venezolano en su búsqueda de la libertad, los derechos humanos y el Estado de derecho», manifestó Anand en su cuenta de X.

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, otorgó galardón a Machado «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia».

Machado permanece en la clandestinidad dentro de su país desde su más reciente aparición en público, el pasado 9 de enero, cuando encabezó una protesta en Caracas para defender el reclamado triunfo de Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales de 2024, en la víspera de la toma de posesión de Nicolás Maduro, proclamado ganador de esos comicios por el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por funcionarios afines al chavismo. EFE

rbc/lb/jrg