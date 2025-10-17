Machado agradece a Milei y Arévalo sus palabras de «reconocimiento al pueblo de Venezuela»

3 minutos

Caracas, 17 oct (EFE).- La líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció este viernes al presidente de Argentina, Javier Milei, y al de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, por sus palabras de «reconocimiento al pueblo de Venezuela» en sus respectivos mensajes de felicitación a la exdiputada por el Premio Nobel de la Paz 2025 que se le otorgó hace una semana.

En X, Machado expresó su agradecimiento a Milei por «su apoyo firme y la solidaridad del pueblo argentino» a la causa de la oposición liderada por ella, que reclama la victoria de Edmundo González Urrutia en las presidenciales de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador por un organismo electoral que controlan funcionarios afines al chavismo.

«La libertad es el propósito más noble por el que vale la pena luchar. Venezuela decidió ser libre», escribió Machado en la red social.

Hace una semana, el presidente argentino la felicitó por el premio «más que merecido» por su «enorme lucha por la defensa valiente de la libertad y de la democracia», según escribió Milei en X.

En otra publicación, Machado respondió a Arévalo de León que la lucha opositora en Venezuela «es un testimonio para el mundo entero, pero también -aseguró- es el compromiso asumido» de que no descansarán «hasta que Venezuela sea libre y democrática».

«Solo así, con coraje y determinación, tendremos paz. Sabemos que contamos con el pueblo de Guatemala», agregó en respuesta a Arévalo de León, quien también hace una semana la congratuló por el que consideró «merecido reconocimiento» a su «lucha personal, valentía y determinación en la defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela».

El pasado viernes, 10 de octubre, Machado obtuvo el Nobel de la Paz 2025 «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia», según anunció el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

La opositora, quien dedicó el premio a sus connacionales y al presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que haber recibido el galardón «tiene un impacto muy importante tanto en los venezolanos como en el propio régimen», en referencia al Gobierno chavista, que se «da cuenta», añadió, de que el «mundo entero legitima» la lucha opositora mientras Maduro «está absolutamente aislado».

El lunes, Machado dijo que solo podrá viajar en diciembre a Oslo a recoger el Nobel si Maduro deja de estar «en el poder», al denunciar «amenazas directas» en su contra, por las que permanece en la clandestinidad dentro de su país.EFE

