Machado agradece a Peña y Mulino por aceptar invitación a recibir Nobel de la Paz

3 minutos

Caracas, 3 dic (EFE).- La líder opositora de Venezuela María Corina Machado agradeció este miércoles a los presidentes de Paraguay y Panamá, Santiago Peña y José Rafael Mulino, respectivamente, así como a la congresista estadounidense María Elvira Salazar por aceptar la invitación para acompañarla a recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, el próximo día 10 en Oslo.

«Querido presidente José Rafael Mulino, qué honor poder contar con usted, en nombre del hermano pueblo de Panamá, en lo que será un día histórico para los venezolanos y para América Latina. Ese día ratificaremos nuestro compromiso con la libertad», escribió la exdiputada en un mensaje publicado en X.

Igualmente, agradeció a Peña, en la misma red social, por acompañar a los venezolanos en esta jornada «histórica para la democracia y la libertad» de la región.

«Ese día ratificaremos la solidaridad y la hermandad entre los pueblos de Paraguay y de Venezuela, y nuestro compromiso con la defensa de la democracia en nuestra región», agregó.

Machado también reconoció a la congresista republicana María Elvira Salazar, quien también aceptó la invitación a Oslo, por ser una aliada «tan crucial en esta lucha».

«Su compromiso con la democracia y la libertad ha sido vital, y el pueblo venezolano ha visto con qué firmeza nos ha apoyado. Nos sentimos verdaderamente honrados de que nos acompañe en Oslo en este día tan importante para Venezuela y toda la región», apuntó.

A mediados de noviembre, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que acompañaría a Machado a recibir el premio después de que la exdiputada venezolana lo invitara a la ceremonia.

El Gobierno de Paraguay confirmó el viaje de Peña a Noruega este martes, al igual que la congresista estadounidense.

La participación de gobernantes latinoamericanos en la ceremonia ha sido criticada por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que tildó de «vagabundos» y «chulos» a los presidentes que acompañarán a Machado el próximo día 10 en Oslo.

El Comité Nobel noruego declaró recientemente que Machado ha dejado claro que viajará a Oslo para recibir el premio.

Sin embargo, el líder del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, consideró, en declaraciones al canal público NRK, que se trata de «un viaje peligroso porque el régimen de Venezuela ha dicho que quiere quitársela de en medio», por lo que dijo esperar que se garantice la seguridad de la opositora y pueda llegar a Noruega, pero también regresar al país.

Machado declaró el pasado octubre al diario noruego Dagens Næringsliv que para poder viajar Venezuela debía ser «libre» y señaló que mientras Nicolás Maduro estuviese en el poder no podía dejar el lugar en el que se encuentra por motivos de seguridad. EFE

sc/lb/rcf