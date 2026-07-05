Machado aparece en una misa en Panamá y afirma que los venezolanos está unidos en el dolor

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Ciudad de Panamá, 5 jul (EFE).- La líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, afirmó este domingo en la Ciudad de Panamá que el dolor por el potente doblete sísmico que asoló el norte de Venezuela el pasado 24 de junio «ha unido» a los venezolanos, y expresó su fe en que la nación se levantará «con más fuerza que nunca».

Machado asistió a la homilía dominical oficiada por el arzobispo metropolitano de Panamá, José Domingo Ulloa, en la catedral Santa María La Antigua, situada en el Casco Antiguo, acompañada de la expresidenta panameña Mireya Moscoso (1999-2004).

«Hoy es momento en que nos estamos encontrando en un profundo dolor, pero también en la fe de que Venezuela se levantará y lo único que quiero decir hoy es el agradecimiento al pueblo de Panamá, a cada uno de ustedes por cómo nos han acogido. Venezuela se va a levantar con más fuerza que nunca, este dolor nos ha unido, nos ha fundido», se limitó a declarar la líder política a su salida de la misa.

Machado difundió el pasado 29 de junio un vídeo en el que aseguró encontrarse en Panamá tras ver frustrada su intención de regresar a Venezuela, de lo que acusó al gobierno venezolano; aunque según el diario The Wall Street habría sido la Administración estadounidense la que presionó a la líder opositora venezolana para evitar que regresara a Venezuela.

Este domingo ha sido su primera aparición pública en el país centroamericano, sin anuncio previo, desde la difusión del vídeo el pasado 29 de junio.

Durante la misa, dedicada a las víctimas de los terremotos, el arzobispo Ulloa saludó «con respeto y cercanía» a Machado, y le aseguró su «oración para que el Señor la ilumine, la fortalezca y la sostenga en la responsabilidad que ha asumido al servicio de su pueblo». EFE

gf/jfu